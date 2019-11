Devil May Cry 5, Steam aggiorna i tag del gioco: in arrivo PvP e co-op?

Sembra che siano in arrivo alcune novità interessanti per i fan di Devil May Cry 5, dopo che su Steam sono stati aggiornati i tag relativi al gioco. Si tratta di una delle tante funzionalità della piattaforma, che illustra alcune delle caratteristiche di un videogame per aiutare gli utenti nella ricerca.

Tra di esse sono da poco state inserite le voci "Multiplayer", "PvP", "Online PvP", "Co-op" e "Online co-op". La loro presenza fa dunque ben sperare gli utenti per l'arrivo di un DLC o di un aggiornamento, che aggiunga dunque diverse modalità al gioco. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che una mod di Devil May Cry 5 permette di giocare in co-op, ma farlo in maniera "ufficiale" è tutta un'altra cosa.

Si tratta inoltre di aggiornamenti effettuati dal publisher stesso, e non si tratta nemmeno di una prima volta. Già nei giorni scorsi infatti, Capcom aveva aggiornato la lista degli achievement di Resident Evil 2, aggiungendone alcuni segreti, ed i fan stanno sperando che anche per questo apprezzato titolo siano in arrivo novità.

Ne scopriremo di più probabilmente nei prossimi giorni. Intanto diteci, vi farebbe piacere l'arrivo di nuove modalità in Devil May Cry 5? State ancora giocando al ritorno di Dante e soci? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Devil May Cry 5.