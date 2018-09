Devil May Cry 5: lo stile di combattimento di V sorprenderà i giocatori, afferma Capcom

In una recente intervista pubblicata su Famitsu, Hideaki Itsuno, Michiteru Okabe e Matthew Walker di Capcom hanno rivelato nuove interessanti informazioni su Devil May Cry 5, in particolare riguardo V, ovvero il terzo misterioso personaggio giocabile visto nell'ultimo trailer, e Cavaliere, la moto di Dante.

Itsuno ha affermato che nell'ideazione delle armi di Dante, il team di sviluppo prova sempre a immaginare qualcosa che possa piacere non solo ai ragazzi, ma anche anche alla maggior parte degli adulti. L'idea di sfruttare la moto in combattimento risale addirittura a Devil May Cry 2, tuttavia ai tempi non è stato possibile metterla in pratica a causa della tecnologia ancora troppo arretrata.

Parlando di V, gli sviluppatori hanno affermato che questo personaggio è molto differente rispetto a Dante e Nero, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, che per quanto riguarda lo stile di combattimento. Nonostante non possano condividere informazioni dettagliate a riguardo, i tre ci assicurano che lo stile di lotta si V si discosterà parecchio da quello di Dante e Nero e sorprenderà i giocatori. V è un personaggio unico e crearlo è stata una delle sfide più ardue nel corso dello sviluppo.

Devil May Cry 5 sarà disponibile a partire dall'8 marzo 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One.