Devil May Cry 5: lo sviluppo è concluso, non sono previsti altri contenuti

Se siete tra coloro in attesa di nuovi contenuti aggiuntivi per Devil May Cry 5, abbiamo una brutta notizia per voi. Gli sviluppatori hanno ufficialmente terminato di lavorare al progetto, pertanto non sono previste modalità, personaggi e storie aggiuntive.

A confermarlo è stato il produttore dell'action game in persona, Matt Walker, sempre ben disposto a dare una risposta ai quesiti dei propri fan. A coloro che gli chiedevano informazioni sull'aggiunta di nuovi personaggi giocabili come Vergil e sulla reale esistenza del rumoreggiato DLC Ladies Night, Walker ha risposto: "Sfortunatamente non abbiamo piani per l'inserimento di ulteriori contenuti in Devil May Cry 5. Lo sviluppo è terminato".

La voci sul DLC Ladies Night sono state messe in giro da un data miner, che afferma di aver trovato dei riferimenti ad esso all'interno dei file della versione PC. Stando a quanto riferito, avrebbe dovuto aggiungere nuove storie e rendere Trish e Lady dei personaggi giocabili. A quanto pare non c'è nulla del genere in cantiere, anche se al produttore farebbe piacere: "Personalmente mi piacerebbe molto vedere le ragazze giocabili. Possiamo solo sperare che ad un certo punto i piani alti si convincano a farlo".

Devil May Cry 5, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio l'esperienza di gioco si è arricchita con il DLC gratuito Bloody Palace. Pochi giorni fa sono invece state svelate delle stupende statue di Dante e Nero.