Devil May Cry 5: il trailer di debutto sottotitolato in italiano

Al Media Briefing E3 2018 di Microsoft tenutosi ieri, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell’iconica serie action che ha venduto 16 milioni di unità. Devil May Cry 5sarà disponibile a partire dalla primavera del 2019 su Xbox One, PlayStation®4 Windows PC.

La serie di Devil May Cry, famosa per la sua combinazione di azione frenetica e surreale con personaggi provenienti da un altro mondo, è diventata celebre in tutto il mondo dopo il suo debutto nel lontano 2001. Il protagonista principale della serie è Dante, un cacciatore di demoni e figlio del leggendario Cavaliere Nero e demone Sparda e dell’umana Eva. Nel corso degli episodi di Devil May Cry si svolge un’eterna battaglia tra le forze del bene e del male, a cui si affianca un dramma familiare sovrannaturale: Dante, Figlio di Sparda, dovrà placare la sua sete di vendetta causata dall’avvenuta corruzione del fratello e dall'assassinio della madre.

Finalmente, dopo 10 anni dall’ultimo capitolo della serie, Devil May Cry 4, il Director Hideaki Itsuno e gran parte del team originale si riuniscono per concludere la tanto attesa saga dei Figli di Sparda.

In Devil May Cry 5 sono passati diversi anni e la minaccia demoniaca da tempo dimenticata è tornata ancora una volta mettendo in pericolo il mondo. L’invasione dei demoni sembrerebbe essere causata dai semi di un “albero demone” che ha messo radici in Red Grave City. L’incursione infernale ha attirato l’attenzione del giovane cacciatore di demoni e alleato di Dante, Nero, il quale si ritrova senza il suo braccio demoniaco, fonte della maggior parte dei suoi poteri. Mentre si dirige con la sua motorhome “Devil May Cry” e la sua partner Nico a Red Grave City, Nero rimugina su come tutto ebbe inizio. La perdita del suo braccio demoniaco, l’invasione dei demoni, e la scomparsa di Dante. Le faccende vanno risolte una volta per tutte.

Il RE Engine, motore di gioco proprietario di Capcom, garantisce che con Devil May Cry 5 la serie continuerà a raggiungere nuovi standard qualitativi, grazie ad una grafica incredibile, a un design dei personaggi fotorealistico e a un sistema di illuminazione e di effetti ambientali incredibili. Il titolo includerà tre personaggi giocabili, ognuno dei quali offrirà un sistema di combattimento radicalmente diverso, permettendovi sempre di affrontare i demoni con stile. Inoltre i giocatori affronteranno degli adrenalinici scontri boss nelle ambientazioni distruttibili di Red Grave City.