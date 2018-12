Devil May Cry 5: trailer per la collaborazione con il cantante giapponese HYDE

Per celebrare la collaborazione con il famoso cantante giapponese HYDE, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Devil May Cry 5, mostrando con l'occasione diverse sequenze di gameplay inedite. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Capcom ha inoltre pubblicato la lista con i voice actor giapponesi che presteranno la loro voce ai personaggi del gioco:

Dante: Toshiyuki Morikawa

Nero: Kaito Ishikawa

V: Kouki Uchiyama

Morrison: Akio Otsuka

Nico: Lynn

Trish: Atsuko Tanaka

Lady: Fumiko Orikasa

Kyrie: Saori Hayami

HYDE è uno dei cantanti più prolifici in Giappone, divenuto famoso per essere stata la figura principale di band come L'Arc ~ en ~ Ciel e VAMPS, due gruppi rock estremamente popolari nel paese del Sol Levante e nel resto del mondo. HYDE ha già contribuito con molte sue canzoni per giochi e anime in passato, tra cui Gundam 00 e Full Metal Alchemist. L'Arc ~ en ~ Ciel è ancora in attività, mentre VAMPS è in pausa a tempo indeterminato dal 2017.

Questa non è la prima volta che HYDE contribuisce ai giochi di Capcom o alla serie di Devil May Cry. Con la band L'Arc ~ en ~ Ciel aveva lavorato alla canzone a tema Drink It Down per Devil May Cry 4 nel 2008, senza dimenticare il tema "Don’t be Afraid" per Resident Evil 7 nel 2016.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PS4, Xbox One e PC.