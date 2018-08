Devil May Cry 5: una foto mostra lo schema dei controlli della demo

A pochi giorni dall'inizio della GamesCom 2018, fiera durante la quale sarà possibile provare per la prima volta in assoluto Devil May Cry 5, spunta in rete una foto con lo schema dei controlli.

In attesa di vedere il primo filmato di gameplay tratto dalla demo, gli appassionati possono dare quindi un'occhiata ai controlli di questa versione di prova, che non sembrano poi tanto diversi da quanto visto nel quarto capitolo. Oltre al quasi ovvio salto con il tasto A (l'immagine fa riferimento ai controlli della versione Xbox One/PC), avremo un tasto dedicato all'arma corpo a corpo e uno che ci consentirà di fare fuoco con la pistola o altre armi a distanza. A questi si aggiunge un tasto dedicato al Devil Breaker, il braccio di Nero, e uno per agganciare i bersagli.



Non sappiamo ancora se gli altri tasti resteranno utilizzati o sono dedicati a meccaniche ancora nascoste. Resta inoltre da capire come cambieranno i controlli quando il giocatore si troverà ad utilizzare Dante e il terzo personaggio, ancora avvolto nel mistero (c'è chi pensa si tratti di Vergil, il padre di Nero).

Vi ricordiamo che Devil May Cry 5 arriverà nel corso dei primi mesi del prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo la GamesCom 2018, Capcom sarà presente con il gioco anche al PAX West 2018, che si terrà a partire dal prossimo 31 agosto. Sapevate che in Devil May Cry 5 si affronteranno dei boss dalle dimensioni particolarmente generose?