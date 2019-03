Devil May Cry 5: uno sguardo alle Votazioni ottenute su Metacritic

Devil May Cry 5 è disponibile da ormai qualche giorno ed i tempi sembrano dunque maturi per cercare di capire come il ritorno di Dante sia stato accolto complessivamente dalla critica videoludica.

Strumento utile a questo fine è certamente la nota piattaforma di aggregazione delle votazioni Metacritic. Sul portale, come di consueto in caso di Giochi multipiattaforma, è presente una scheda appositamente dedicata ad ogni versione di Devil May Cry 5 pubblicata. Analizziamone rapidamente i risultati riportati.

Cominciamo con la versione Xbox One del Gioco, che vanta il maggior numero di recensioni. Nel momento in cui scriviamo, infatti, sono disponibili esattamente 51 differenti giudizi da parte della critica videoludica. Di queste, il voto più basso assegnato è un 70/100, da parte di quattro differenti testate. Più di quaranta di queste offrono invece risultati compresi tra 80/100 e, addirittura, 100/100. La media complessiva risultante è 87/100.

Ottimi risultati anche per la versione PC:: con 16 recensioni, il Gioco di Capcom ottiene una media di 89/100. Nessuna votazione negativa è stata assegnata, ed il voto più basso corrisponde ad un 80/100.

Infine, la versione Playstation 4 di Devil May Cry 5 risulta valutata da 24 diversi attori. Anche in questo caso, il Titolo ottiene ottimi risultati, con solamente quattro valutazioni inferiori ad 80/100 ed una media pari ad 86/100.

Insomma, un'accoglienza decisamente calorosa da parte della critica videoludica, che promuove ampiamente il ritorno di Dante e dei frenetici combattimenti tipici della Saga. E voi cosa ne pensate, dopo qualche giorno di Gioco a Devil May Cry 5 siete soddisfatti del lavoro compiuto dal Team di Capcom?