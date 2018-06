Devil May Cry 5: l'uscita del gioco è prevista entro la fine di marzo 2019

Dopo il nuovo trailer di debutto ospitato sul palcoscenico Xbox E3 2018, Capcom ha fissato l'uscita di Devil May Cry 5 per la primavera del 2019, senza però fornire indicazioni sulla finestra di lancio. Grazie a un nuovo comunicato di Capcom, apprendiamo che il gioco è previsto entro marzo 2019.

Nel comunicato disponibile sulla pagina ufficiale di Investor Relations, infatti, è stato specificato che Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5 usciranno entrambi entro la fine di marzo 2019: se da un lato sappiamo che il remake di Resident Evil 2 debutterà a gennaio, dall'altro possiamo dedurre che Devil May Cry 5 è previsto tra il 20 e il 31 marzo 2019, negli undici giorni compresi tra l'inizio della primavera 2019 e la fine di marzo.

Per conoscere con esattezza la data precisa di lancio, tuttavia, occorrerà attendere ulteriori indicazioni da Capcom. Ricordiamo che Devil May Cry 5 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC.