Devil May Cry 5: V in azione nel gameplay trailer sottotitolato in italiano

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Devil May Cry 5, sottotitolato in italiano, dedicato al nuovo personaggio V e al suo stile di combattimento unico.

V scende in campo con uno stile di gioco completamente nuovo per la serie di Devil May Cry, utilizzando un'arma davvero insolita: un bastone. A primo impatto si potrebbe pensare che quest’arma non abbia modo di competere con l'arsenale di Dante e Nero, ma è proprio qui che entrano in gioco i suoi 3 demoni: l'uccello del tuono Griffon, la rapidissima pantera Shadow e il torreggiante Nightmare. La cosa interessante è che ognuno dei demoni può essere controllato indipendentemente dagli altri, il che permette di realizzare delle incredibili combo fuori di testa!

Devil May Cry 5 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC venerdì 8 marzo 2019. Sulla console di casa Microsoft è già possibile giocare ad una versione di prova gratuita, in arrivo prossimamente anche sulle altre due piattaforme. Nel titolo saranno presenti delle meccaniche multiplayer, ma Capcom ha assicurato che Devil May Cry 5 è principalmente un'esperienza per giocatore singolo. Pochi giorni fa, è stato pubblicato un trailer dedicato alla collaborazione con il celebre cantante giapponese Hyde.