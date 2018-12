Devil May Cry 5: V si scatena nel nuovo gameplay trailer

Capcom ha finalmente pubblicato il primo gameplay trailer di Devil May Cry 5 dedicato a V, il misterioso terzo personaggio giocabile che andrà ad affiancarsi a Dante e Nero, storici protagonisti della serie action.

Il filmato, pubblicato da IGN.com e che potete visionare a questo indirizzo (o qui in versione MP4), ci dà finalmente un assaggio di ciò che potremo scatenare a schermo con V. Il personaggio, come promesso da Capcom, sembra davvero sorprendente: è in grado di controllare e servirsi di alcuni animali presumibilmente magici (qui vediamo un corvo e un puma nero), di attaccare i nemici con tempeste di fulmini dall'alto, nonché di aggredirli con una pistola ed un bastone letale che sembra portare sempre con sé. Oltre a questo, V è addirittura in grado di possedere dei giganteschi golem demoniaci, e di adoperarsi in una trasformazione per la quale vediamo cambiare la colorazione dei suoi capelli.

Al termine del video osserviamo un fagace estratto di una cutscene, in cui V sembra procedere all'uccisione di Dante, pur essendo entrambi protagonisti dell'avventura: chissà quali saranno i risvolti narrativi nascosti all'interno del nuovo gioco di Capcom.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà pubblicato l'8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo essere arrivata su Xbox One, la demo arriverà presto anche su PS4.