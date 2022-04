Devil May Cry 5 ha venduto oltre cinque milioni di copie

Devil May Cry 5 si è rivelato un grande successo per Capcom, il publisher giapponese ha annunciato che il gioco ha venduto oltre cinque milioni di copie, di fatto superando anche Devil May Cry 4, che ad oggi ha piazzato poco meno di quattro milioni di unità in tutto il mondo.

Devil May Cry 5 è stato pubblicato a marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One mentre la Special Edition è stata lanciata nel novembre 2020 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come gioco di lancio delle nuove console Sony e Microsoft.

Capcom non ha specificato in realtà se le vendite di Devil May Cry 5 Special Edition siano comprese nel totale, al 31 dicembre 2021 Devil May Cry V aveva venduto 4.8 milioni di copie su PS4, Xbox One e PC, nell'ultimo trimestre le vendite hanno quindi superato quota 200.000 copie permettendo a DMC V di sfondare il tetto delle cinque milioni di unità.

Il gioco supera quindi Devil May Cry 4 a quota 4.8 milioni di unità vendute e DmC di Ninja Theory, fermo a 3.8 milioni dal lancio. Devil May Cry 3 ha piazzato poco più di 2.2 milioni di unità mentre Devl May Cry 2 ha raggiunto quota 1.7 milioni, in netto ribasso rispetto al primo Devil May Cry che ha venduto oltre 2.1 milioni di unità.