Devil May Cry 5: la versione PS4 Pro girerà a 4K e 60fps

Matt Walker ha confermato che Devil May Cry 5 supporterà le capacità extra di PlayStation 4 Pro, dichiarando che il titolo girerà a 4K e a 60fps sulla console potenziata di Sony. Anche se il producer non ha menzionato Xbox One X (il fan aveva chiesto nello specifico di PS4 Pro), possiamo aspettarci che il nuovo action game di Capcom supporterà allo steso modo anche la console premium di Microsoft, consentendo ai suoi possessori di giocare a una risoluzione maggiore mantenendo il frame rate di 60fps.

Naturalmente, resta ancora da capire se i 4K saranno nativi, oppure se si partirà da una risoluzione inferiore per poi arrivare ai 2160p tramite Checkerboard Rendering. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul supporto a PS4 Pro e Xbox One X di Devil May Cry 5, ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC dall'8 marzo del 2019.

