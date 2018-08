Devil May Cry 5: Video Anteprima del nuovo Action Game di Capcom (Gamescom 2018)

Dopo l'annuncio all'E3 di Los Angeles, Capcom approfitta della Gamescom 2018 per mostrare in azione Devil May Cry 5. Lo abbiamo provato a Colonia: vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Capcom è salita sul palco della Gamescom per presentare una demo giocabile di Devil May Cry 5, permettendoci di provare con mano il sistema di combattimento, il feeling dei controlli, la reattività dell'azione e la nuova direzione creativa intrapresa dagli sviluppatori.

Se il primo trailer mostrato a Los Angeles non era bastato a scacciare tutti i sospetti, il contatto diretto con l'action game targato Capcom ha saputo impressionarci positivamente. La saga vuole dimenticare le sperimentazioni di Ninja Theory, raccogliendo l'eredità ludica e stilistica dei capitoli originari, senza rinunciare a una struttura più moderna. Devil May Cry 5 si presenta come un action game veloce, stiloso e al contempo accessibile, rappresentando un'ottima porta d'ingresso per i nuovi giocatori e un potenziale ritorno ai vecchi fasti per i fan della serie.

Ricordiamo che nella giornata di ieri è stata annunciata la data di lancio definitiva del gioco: Devil May Cry 5 sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.