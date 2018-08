Devil May Cry 5: Video Anteprima del nuovo episodio della serie DMC

Il contatto diretto con l'action game targato Capcom ci ha colpito positivamente. La saga vuole dimenticare le sperimentazioni di Ninja Theory, raccogliere l'eredità ludica e stilistica dei capitoli originari e renderla più moderna.

Un engine rodato ed efficace è l'impalcatura su cui Capcom costruisce un action game veloce e ritmato. C'è ancora tanto da scoprire, ma la prima prova ci ha mostrato un titolo da tenere assolutamente d’occhio, Devil May Cry 5 ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori capitoli della saga nonchè uno dei Best Buy del 2019.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Devil May Cry 5 e all'intervista esclusiva a Hideaki Itsuno, Game Director del gioco Capcom che ci ha parlato dell'evoluzione della serie e delle novità che possiamo aspettarci da questo quinto capitolo.

Devil May Cry 5 sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows, nessuna conferma al momento riguardo un possibile porting per Nintendo Switch.