Devil May Cry 5 X Metal Gear Rising: Raiden giocabile grazie ad una mod!

Il vastissimo universo degli appassionati di Mod è costantemente in fermento, pronto a sottrarre i più disparati personaggi videoludici dal proprio habitat naturale per dare vita a bizzarri crossover.

Tra gli esponenti del genere, troviamo una recente creazione del modder "EXshinla", che ha deciso di aggiungere un tocco di Metal Gear all'ultimo capitolo della serie di Devil May Cry. Grazie alla mod, i giocatori potranno scegliere di rimpiazzare l'iconico Dante con un personaggio tratto direttamente dall'immaginario della saga di Hideo Kojima.



Stiamo parlando di Raiden, pronto ad abbandonare temporaneamente le vicende narrate in Metal Gear Rising: Revengeance ed ad impugnare saldamente la spada per affrontare orde di creature demoniache. La mod creata da EXshinla consente di optare per due differenti versioni del personaggio, distinte dalle tonalità di colore che lo caratterizzano. Purtroppo, manca un video di presentazione del contenuto, ma in calce a questa news potete trovare alcune immagini di anteprima: cosa ve ne pare?



In chiusura, ricordiamo che Devil May Cry 5 ha venduto oltre 3 milioni di copie, diventando così il capitolo di maggior successo della celebre serie Capcom. Il titolo ha ricevuto un'accoglienza decisamente positiva sia da parte del pubblico sia da parte della critica, ed è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di miglior Action game ai The Games Awards 2019.