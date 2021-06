Devil May Cry 6 quando esce? Il ritorno di Dante sembra lontano

Il 2019 ha segnato il grande ritorno sulle scene di Devil May Cry, con un quinto episodio che ha trovato i consensi unanimi di critica e pubblico. Negli ultimi mesi del 2020 c'è stato spazio anche per Devil May Cry 5 Special Edition, che ha segnato il debutto del brand su console next-gen con nuovi contenuti.

Gli ottimi risultati commerciali raggiunti dall'ultima avventura dell'iconico Dante e i suoi compagni ammazzademoni lasciano intendere che Capcom non abbia certo intenzione di abbandonare una delle sue serie più amate. Ma quando esce Devil May Cry 6? E cosa sappiamo? Per il momento le informazioni sono davvero limitate se non inesistenti, in quanto la casa giapponese finora non ha mai parlato di Devil May Cry 6 e non sembra intenda farlo a breve. A parlare del prossimo capitolo della serie sono stati alcuni insider, in particolare Dusk Golem, molto attivo quando si tratta di fare pronostici e anticipazioni sul futuro delle produzioni Capcom (Resident Evil in particolare). Per Dusk Golem i fan devono essere pronti ad aspettare "diversi anni" prima di poter mettere le mani sopra il sesto episodio.

Si tratta tuttavia del commento di un insider che, per quanto si sia spesso rivelato affidabile, va preso con il beneficio del dubbio. Altre voci di corridoio degli scorsi mesi vedrebbero Hideaki Itsuno al lavoro su Dragon's Dogma 2. Lo storico director della serie di Devil May Cry sin dal secondo capitolo uscito nel 2003 ha spesso espresso il desiderio di voler realizzare un seguito del suo Action/RPG del 2012, e sembra che qualcosa si stiamo muovendo in tal senso. Ancora una volta però si tratta di mere supposizioni, non confermate da Capcom in persona.

Insomma, tutto lascia intendere che Devil May Cry 6 non sia affatto dietro l'angolo, anche se i fan magari non dovranno aspettare altri 11 anni (periodo trascorso tra il quarto e il quinto capitolo della serie principale) prima di rivedere Dante in azione. Nel frattempo c'è sempre la possibilità di recuperare l'ultimo episodio in versione PS5 o Xbox Series X/S: ecco a voi la recensione di Devil May Cry 5 Special Edition.