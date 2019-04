Devil May Cry: annunciato il gioco da tavolo The Bloody Palace!

Steamforged Games ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova campagna Kickstarter dedicata al gioco da tavolo di Devil May Cry, intitolato The Bloody Palace. La raccolta fondi partirà nel corso di questa primavera.

Il gioco è realizzato in collaborazione con Capcom, l'azienda parla di "un gioco facile da imparare, veloce ed estremamente dinamico" che permetterà di prendere il controllo di personaggi come Trish, V, Nero e Dante con l'obiettivo di eliminare gli avversari ottenendo il grado di stile più elevato grazie a spettacolari combo.

Devil May Cry The Bloody Palace includerà un gran numero di miniature e carte azione, oltre ad un tabellone che dovrebbe ricreare l'atmosfera di DMC. Al lancio della campagna Kickstarter, Steamforged Games pubblicherà il manuale e diversi video di introduzione al gioco, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli.

Steamforged Games ha già prodotti i board game di Dark Souls (su Everyeye.it trovate la recensione del gioco da tavolo di Dark Souls) e Resident Evil 2, dimostrando così di essere particolarmente vicina al mondo dei videogiochi, non appena la campagna di raccolta fondi andrà online avremo certamente nuove informazioni su questo ambizioso e interessante progetto...