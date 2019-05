Il primo Devil May Cry arriverà su Nintendo Switch in estate

A sorpresa, Capcom ha annunciato che il capostipite della serie Devil May Cry verrà pubblicato su Nintendo Switch nel corso dell'estate. Purtroppo, la compagnia non ha fornito una data d'uscita precisa e non ha mostrato alcun filmato.

Il primo indimenticabile Devil May Cry, diretto da Hideki Kamiya, è stato pubblicato per la prima volta nell'agosto del 2001 su PlayStation 2. Nel 2012 è tornato in alta definizione su PlayStation 3 e Xbox 360 nell'ambito della Devil May Cry HD Collection, contenente anche il secondo e il terzo capitolo della serie. La medesima raccolta è infine approdata anche su PC, Xbox One e PlayStation 4 nel marzo del 2018.

Il produttore Matt Walker e il director del quinto episodio Hideaki Itsuno avevano già parlato con ottimismo del possibile arrivo di Devi May Cry su Nintendo Switch. A quanto pare, le speranze dei due si sono infine concretizzate. Al momento, il primo capitolo della serie action risulta l'unico annunciato per la console ibrida di Nintendo, dal momento che non è stata fatta alcuna menzione degli altri. A differenza di quanto accaduto sulle altre piattaforme, quindi, non verrà pubblicato nell'ambito di una collection. Non sono noti, al momento, dettagli tecnici riguardanti il porting.