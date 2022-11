Devil May Cry e Bayonetta sono ambientati nello stesso universo?

La famiglia dei giochi stylish action cominciata con l’uscita del primo Devil May Cry ha da poco accolto tra le sue fila il nuovo capitolo di Bayonetta (ecco la nostra recensione di Bayonetta 3). Inutile dire che entrambe le saghe hanno parecchi elementi in comune, ma vi siete mai chiesti se condividono anche l’universo in cui sono ambientate?

Malgrado si sprechino i riferimenti e le citazioni (più o meno diretti e alle volte poco velati) che accomunano i videogiochi in questione, le due IP nate dal genio creativo di Hideki Kamiya in verità non sono mai state collocate all’interno dello stesso universo.



Limitandoci dunque alle informazioni canoniche nonché confermate in via ufficiale, possiamo affermare che Devil May Cry e Bayonetta non sono ambientati nello stesso mondo nonostante esistano alcuni indizi che suggeriscono il contrario. A proposito dei rimandi più emblematici che avvicinano le due serie vi ricordiamo quello relativo al personaggio Enzo, che oltre a svolgere il ruolo di informatore nell’adattamento a fumetti di Devil May Cry (pubblicato nel 2004 e targato Dreamwave Productions) fa la sua comparsa anche in ogni Bayonetta.

Eppure, nonostante si tratti per l'appunto di due brand sconnessi tra loro, in passato Kamiya si è detto molto entusiasta all’idea di un crossover tra Devil May Cry e Bayonetta. Chissà se un domani questo sogno non diventi realtà.