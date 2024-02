Devil May Cry: a caccia di demoni in uno stiloso cosplay femminile di Dante

È trascorso ormai un lustro dall'uscita dell'ultimo episodio ufficiale della saga e il pubblico comincia a reclamare l'uscita di Devil May Cry 6. Del ritorno dello stylish action di Capcom al momento non si sa alcunché, ma come possiamo ben vedere in calce a questo articolo Dante è pronto a combattere.

In attesa di un annuncio clamoroso che andrebbe a infiammare la community di appassionati, in realtà la storica saga di videogame creata da Hideki Kamiya e dalla software house di Osaka ha fatto il suo ritorno solamente di recente. Su sistemi mobile è arrivato Devil May Cry Peak of Combat, uno spin-off non troppo riuscito che non ha rispettato le aspettative del pubblico.

Dante e Vergil sono stati sconfitti da Devil May Cry Peak of Combat, il nuovo gioco gratis mobile della saga che aveva attirato l'attenzione del pubblico, ma che poi in realtà ha deluso. Dante reclama un episodio che faccia giustizia al suo vero valore, ma occorre avere pazienza e attendere. Nel frattempo, godiamoci questo cosplay di Sun.

Nell'interpretazione che l'artista ha condiviso sui social media ritroviamo il figlio di Sparda poggiato sull'elsa della sua spada Rebellion. Il Dante che possiamo osservare in questo cosplay di Devil May Cry è un suo stiloso alter-ego femminile.