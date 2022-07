Devil May Cry: chi è più forte tra Dante e Vergil?

Devil May Cry è divenuta una delle serie Capcom più amate di sempre non solo per la sua giocabilità stellare, ma anche per il carisma dei suoi protagonisti. Dante è ormai una vera e propria icona del mondo videoludico, ma anche il suo gemello Vergil ha lasciato un segno nel cuore dei fan.

I due fratelli, figli del leggendario cavaliere nero Sparda, sono letteralmente agli antipodi: Dante è un tipo dalla battuta sempre pronta, ironico e sprezzante del pericolo, dedito a proteggere il mondo dalle orde demoniache, mentre Vergil appare freddo e spietato, disposto a qualunque sacrificio pur di ottenere sempre più potere. Ad accomunarli, tuttavia, una devastante forza sovrumana frutto della loro natura di mezzi demoni e del loro innato talento in combattimento.

I due personaggi simbolo di Devil May Cry si sono scontrati a più riprese nel corso della saga, già a partire dall'iconico capostipite del 2001, mentre la loro rivalità è stata al centro dell'intero Devil May Cry 3: Dante Awakening. Viene dunque spontaneo chiederselo: chi è più forte tra Dante e Vergil?

Non è semplice dare una risposta chiara e definitiva, perché sostanzialmente i due gemelli si equivalgono, senza che uno riesca realmente a primeggiare sull'altro. Stando all'evoluzione della serie in chiave narrativa, tuttavia, verrebbe da dire con discreta certezza che è Dante il più forte tra i due. Se è vero che, in ordine cronologico, il giovane cacciatore di demoni viene sconfitto dallo stretto parente nel loro primo confronto in Devil May Cry 3, la seconda battaglia finisce in sostanziale pareggio per cause maggiori, mentre lo scontro finale vede il protagonista ottenere la vittoria definitiva.

Nel primo Devil May Cry, dove Vergil è sotto il controllo di Mundus e trasformato in Nelo Angelo, quest'ultimo sembra avere la meglio nel confronto iniziale con Dante, per poi fuggire senza infliggere il colpo di grazia, ma esce nettamente sconfitto dai due combattimenti successivi. Da questo momento si perderanno le tracce di Vergil, fino alla sua resurrezione in Devil May Cry 5.

Il quinto capitolo mette in scena un'altra epica battaglia tra i due fratelli nella fase finale dell'avventura, tuttavia in quest'occasione non c'è un reale vincitore: Nero, infatti, interviene per impedire che suo padre Vergil e suo zio Dante non si uccidano a vicenda, per poi ingaggiare un combattimento con la ritrovata figura paterna. Anche questo secondo match, tuttavia, finisce senza un netto vincitore, dato che Vergil (che sostiene di poter continuare a lottare pur avendo subito ingenti danni da parte del figlio) si ritira dallo scontro per unirsi a Dante nella distruzione dell'albero demoniaco Qliphoth, chiudendo il portale che collega il mondo umano a quello infernale.

A questo punto sarà necessario aspettare un ulteriore gioco (a tal proposito, quando esce Devil May Cry 6?) per scoprire se uno dei due gemelli riesce nettamente a prevalere. In ogni caso, sebbene Dante abbia avuto la meglio in più incontri, Vergil ha sempre dimostrato di tenergli testa, e non è a escludere che in una futura battaglia possa essere proprio lui ad emergere trionfante.

E considerato che Devil May Cry 5 ha venduto oltre cinque milioni di copie, un sesto episodio è altamente probabile che prima o poi farà la sua comparsa.