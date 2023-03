Devil May Cry: un cosplay di Dante e Trish insieme in questo scatto

Esistono tante serie hack 'n' slash nel settore dei videogiochi, ma una in particolare ha fatto da traino per questo sottogenere action. Devil May Cry è una serie sviluppata e pubblicata dalla Capcom, in corso ormai da un ventennio su varie console.

La serie segue le avventure di successo di Dante, un cacciatore di demoni, mentre lotta contro le forze del male per proteggere l'umanità. Il gioco è noto per la sua grafica sorprendente, le tecniche di combattimento spettacolari e l'atmosfera oscura e misteriosa. Come si evince dalla trama, Dante è il protagonista principale della serie Devil May Cry: è un mezzo demone, mezzo umano, noto per il suo stile di combattimento elegante e spettacolare. Dante ha diverse armi speciali, tra cui le pistole demoniache chiamate Ebony & Ivory, e una spada chiamata Rebellion, che usa per combattere i demoni. Inoltre, Dante è noto per la sua personalità spavalda e sarcastica, che lo rende un personaggio divertente e affascinante da seguire.

Trish è un altro personaggio importante nella serie Devil May Cry. È un demone che ha assunto le sembianze di una donna umana, ed è stata creata dal malvagio boss dei demoni Mundus per ingannare Dante. Tuttavia, Trish si è ribellata contro Mundus e ha deciso di aiutare Dante nella sua missione di combattere i demoni. Trish è una guerriera abile e astuta, in grado di usare la sua forza e le sue abilità per aiutare Dante nella sua lotta contro le forze del male.

Si vedono quindi insieme spesso in Devil May Cry, ma anche nella realtà. Due cosplayer, Mighty Raccoon e Darky, hanno creato questo cosplay di Dante e Trish perfettamente realizzati: i vestiti sono a dir poco perfetti con tutti i dettagli, ma anche le pose, l'inquadratura e l'ambiente. Tutto è fatto a modo, anche il carattere dei personaggi. Dall'ultimo titolo un cosplay di Nico dall'ultimo Devil May Cry.