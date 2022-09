Devil May Cry: un cosplay di Dante e Vergil al femminile in questo scatto particolare

Devil May Cry è uno dei nomi più legati al genere hack 'n slash. Il fenomeno videoludico è arrivato al quinto capitolo più una sorta di reboot nel giro di venti anni e ha fatto la storia prima di casa PlayStation e poi delle console successive. Sbarcato anche su PC, la storia segue l'avventura del figlio del demoniaco Sparda, Dante.

Tra orrori, creature malefiche e demoni che spuntano da ogni dove, Dante sguaina la sua spada gigantesca per affettare con combo velocissime chiunque gli si pari davanti in Devil May Cry. La stessa sorte è toccata in parte anche al fratello Vergil, uno dei personaggi più famosi del franchise e che ha avuto un ruolo centrale in particolare nel terzo titolo, forse uno dei più amati di Devil May Cry. Vergil è il fratello gemello di Dante e quindi è anch'egli un mezzo demone, ma invece di combattere con uno spadone preferisce usare una katana.

Spesso nemici, i due si sono ritrovati a essere anche alleati. Le cosplayer Hologana e LancerAri hanno deciso di prendere proprio una fase in cui i due hanno combattuto fianco a fianco in Devil May Cry, rappresentandolo in questo doppio cosplay di Dante e Vergil al femminile. Una scelta molto particolare il cui risultato è visibile nelle foto disponibili nel tweet in basso, con le due che puntano la pistola contro il nemico demoniaco di turno.

Ma chi è più forte tra Dante e Vergil?