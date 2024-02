Devil May Cry: un esplosivo cosplay di Lady maneggia il Kalina Ann

L'universo narrativo di Devil May Cry ci ha regalato alcuni dei personaggi dei videogiochi più amati. Ci riferiamo soprattutto a Dante, ma senza dimenticarci di Vergil e Nero, e delle protagoniste femminili della serie. Oltre alla rinomata Trish, a combattere i demoni dello stylish action Capcom c'è anche Lady.

L'uscita di Devil May Cry Peak of Combat ha lanciato la saga su dispositivi mobile. Il primo approccio non è stato dei migliori, tra pesanti impedimenti tecnici e meccaniche deludenti rispetto alle altissime aspettative. Vi abbiamo fornito trucchi e consigli per sopravvivere a Devil May Cry Peak of Combat, ma se non dovesse spronarvi abbastanza arriva in supporto l'intervento della cosplayer MarikGreek.

Mentre il mondo aspetta Devil May Cry 6, nello scatto condiviso in calce all'articolo ritroviamo uno dei volti femminili del franchise. Apparsa per la prima volta in Devil May Cry 3, da lì in poi è divenuta uno dei punti di riferimento della saga.

Lady è una cacciatrice di diavoli umana. Figlia di Arkham, ha cercato di dargli la caccia, finendo però per imbattersi in Dante. Il vero nome di Lady è Mary, come la Vergine Maria e il suo nomignolo è un riferimento alla Madonna.

In questo cosplay di Lady da Devil May Cry la ritroviamo con l'aspetto rinnovato del quinto episodio. Con un taglio di capelli più corto e un outfit che combina lo stile casual, impugna il lanciarazzi Kalina Ann.