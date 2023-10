Devil May Cry: le frasi più iconiche di Dante, il celebre ammazzademoni Capcom

La serie di Devil May Cry ha per protagonista uno dei personaggi più amati e carismatici del panorama videoludico: Dante, celebre mezzo demone figlio di Sparda che ha fatto della caccia agli esseri diabolici una vera e propria professione.

La sua personalità spaccona, la potenza sovrumana e la battuta ad effetto sempre pronta hanno reso il potente guerriero una vera e propria icona tra gli eroi Capcom. E così, dopo avervi raccontato i momenti indimenticabili di Devil May Cry, di seguito vi elenchiamo 5 tra le frasi più iconiche di Dante che hanno contribuito a renderlo ancora più popolare tra i fan:

"Devils never cry"

"I diavoli non piangono mai". Forse l'affermazione più famosa di Dante trattandosi di una frase ricorrente all'interno della serie. L'ammazzademoni la pronuncia per la prima volta nella fase finale del primo Devil May Cry, dopo essersi ricongiunto a Trish, così da sottolineare la natura umana della donna nonostante la sua origine demoniaca. Il guerriero la pronuncerà altre volte, ad esempio durante scambi verbali con Lucia in Devil May Cry 2 e Lady in Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Parlando a proposito del terzo episodio, la sua main theme è intitolata non a caso "Devils Never Cry", rimarcando ulteriormente l'importanza della frase all'interno del franchise.

"This party is getting crazy, let's rock!"

Considerato il Devil May Cry più bello di tutti, Devil May Cry 3 ci mette nei panni di un Dante ancora molto giovane ed appena agli inizi della sua attività come cacciatore di demoni. Dopo aver ricevuto da suo fratello Vergil, attraverso il messaggero Arkham, un invito ad incontrarsi nuovamente, l'ufficio di Dante viene invaso da un'orda di demoni. Al ragazzo non resta che prepararsi alla battaglia, prima però c'è da accendere il jukebox e sparare musica rock a tutto volume, pronunciando la giusta esclamazione per iniziare con stile l'avventura.

"We are the sons of Sparda. Within each of us flows his blood, but more importantly his soul"

Nonostante per larga parte del terzo capitolo appaia come un giovane scapestrato e sempre pronto alla battuta anche nei momenti meno opportuni, è al momento dell'ultima battaglia con suo fratello Vergil che Dante si lascia andare ad una delle riflessioni più profonde ed importanti: "Siamo i figli di Sparda. Nelle nostre vene scorre il suo sangue e, cosa più importante, la sua anima. E adesso la mia anime mi dice che devo fermarti", queste in italiano le esatte parole che il protagonista rivolge al fratello in un ultimo tentativo di farlo ragionare. Ma Vergil è troppo assetato di potere, ne cerca sempre di più e non intende fermarsi: e così i figli di Sparda si affrontano ancora una volta.

"And the rest is silence"

Una delle scene più epiche e coinvolgenti di Devil May Cry 4 è lo scambio verbale recitato tra Dante ed Agnus al teatro in rovina della città di Fortuna, con i due che riflettono sulle differenze tra la natura umana e quella demoniaca. Improvvisamente i giocatori si ritrovano catapultati in una reinterpretazione delle opere di Shakespeare in chiave Devil May Cry, con tanto di boss fight nel mezzo. Ed una volta che lo scontro è concluso, ed il colpo di grazie viene inflitto ad Agnus, a Dante non resta che concludere con classe: "Ed il resto è solo silenzio". Cala il sipario.

"You're just dead weight"

Sebbene meno ad effetto rispetto a tante altre iconiche affermazioni di Dante, questa frase ha un valore estremamente simbolico nell'evoluzione narrativa di Devil May Cry 5 e, soprattutto, nello sviluppo di Nero come personaggio. Durante il drammatico combattimento con Urizen, Dante fa di tutto per tenere lontano dallo scontro il giovane alleato, dicendogli di essere semplicemente un "peso morto" e dunque di nessun aiuto in quella battaglia. Ma il potere di Urizen è incredibile, ed il cacciatore di demoni subisce una durissima sconfitta che lo metterà fuori dai giochi per diverso tempo. Quelle parole tuttavia resteranno ben impresse nella mente di Nero, che per tutto il proseguo dell'avventura vorrà dimostrare a chiunque di non essere affatto un peso morto, ma al contrario una risorsa imprescindibile e di inestimabile valore. Ciò che, alla fine, si rivelerà essere a tutti gli effetti.