Devil May Cry HD Collection annunciato per PC, PS4 e Xbox One

Nella giornata di oggi,ha ufficialmente annunciato l'arrivo diper PC, PS4 e Xbox One. La raccolta non si discosta da quella già pubblicata su PS3 e Xbox 360, in quanto comprensiva al suo interno di, e

Una notizia che fa molto rumore considerando l'ondata di indiscrezioni recentemente creatasi attorno al possibile - ora più che mai probabile - arrivo di Devil May Cry 5. La Collection HD sembra fare davvero da preludio all'entrata in scena di un nuovo episodio (secondo alcuni rumor destinato a PC e PS4), e l'annuncio odierno fortifica ancora di più le speranze dei fan della storica saga action. Non ci resta che attendere eventuali novità ai Game Awards 2017 o alla nuova edizione della PlayStation Experience.

Devil May Cry HD Collection sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 marzo 2018. La raccolta sarà acquistabile al prezzo di 29,99 euro, sia in formato fisico che digitale. In calce alla notizia, intanto, potete dare uno sguardo alle prime immagini diffuse in questi ultimi minuti da Capcom.