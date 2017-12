Devil May Cry HD Collection non supporterà il 4K su PC, PS4 Pro e Xbox One X

Per quanto fosse cosa auspicabile,non sarà in grado di girare in 4K su PC o su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, le console mid-generation di Sony e Microsoft.

La spiacevole conferma arriva direttamente da Capcom, che ai microfoni della testata di USGamer ha dichiarato che la Collection girerà in 1080p a 60fps su tutte le piattaforme. La raccolta, che ricordiamo includere i primi tre episodi della serie action, era già stata pubblicata dal publisher nipponico su PlayStation 3 e Xbox 360, presentando qui 720p di risoluzione un frame-rate ancorato ai 60fps.

Devil May Cry HD Collection sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 marzo 2018. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo alle prime immagini pubblicate da Capcom per la re-release della sua collection in alta definizione. L'annuncio della raccolta aveva fatto sperare i giocatori in un possibile annuncio di Devil May Cry 5 che, però, secondo alcuni rumor dovrebbe arrivare non prima dell'E3 2018. Il gioco - stando sempre a quanto riportano le indiscrezioni - dovrebbe essere realizzato in Unreal Engine 4, e dovrebbe essere pubblicato in esclusiva console su PS4, per poi arrivare anche su PC in un secondo momento.