Devil May Cry HD Collection: nuove immagini e Limited Edition annunciata per il Giappone

ha pubblicato nella giornata di oggi una nuova galleria di immagini per, riedizione in alta definizione dei primi tre capitoli della serie action in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mostrano Dante e altri personaggi della saga, oltre alle immancabili scene d'azione che hanno fatto la storia della serie. Oltre a questo, trovate anche alcuni scatti dedicati alla Limited Edition comprensiva di tre nuovi artwork che verrà distribuita in Giappone al prezzo di 9,250 yen.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Devil May Cry HD Collection sarà disponibile a partire dal 13 marzo 2018 su PC, PS4 e Xbox One al prezzo di 29,99 euro sia in formato fisico che digitale. I giochi della collection gireranno in 1080p e 60fps su console (incluse PS4 Pro e Xbox One X), mentre potranno raggiungere i 4K su PC.