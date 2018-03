Devil May Cry HD Collection: i primi voti della stampa sono appena sufficienti

La nuova edizione di Devil May Cry HD Collection è disponibile da oggi su, e nel frattempo sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. La critica di settore non è rimasta particolarmente soddisfatta dal lavoro svolto da Capcom.

Attualmente il voto più alto è stato assegnato da Hobby Consolas con un 74/100, seguito dal 72/100 di Vandal e dal 70/100 di COGconnected. Molte le valutazioni appena sufficienti, come il 65/100 di Meristation, il 60/100 di We Got This Covered e il 50/100 di Gameblog.fr, mentre a chiudere troviamo il 25/100 di Gaming Age.

Dal momento che la riedizione di Devil May Cry HD Collection si è limitata ad introdurre il supporto ai 1080p/60fps, senza nemmeno spingersi ai 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X (feature garantita su PC, invece), molte testate hanno lamentato l'assenza di reali novità rispetto al remaster uscito nel 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360, motivo principale per cui il titolo si sta mantenendo su una media di 60/100 su Metacritic con 13 recensioni all'attivo.

Per conoscere il parere di Everyeye.it (55/100), invece, potete leggere la Recensione curata dal nostro Francesco Fossetti.