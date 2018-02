Devil May Cry HD Collection si mostra in azione; primo episodio gratis per i Twitch Prime

Nella giornata odierna,ha pubblicato il primo trailer ufficiale di, raccolta dei primi tre capitoli della celebre serie action in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato, che via abbiamo riportato in cima alla notizia, consente di dare uno sguardo alle sequenze di azione dell'originale Devil May Cry e dei sequel Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Special Edition, che ancor oggi mantengono una forte caratterizzazione scenica e spettacolare.

In aggiunta, il publisher nipponico ha annunciato una partnership con il canale di streaming Twitch: a partire dal 27 febbraio, tutti gli abbonati Prime potranno scaricare gratuitamente il primo episodio della saga.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Devil May Cry HD Collection sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 marzo al prezzo di 29,99 euro. La collection girerà a 60fps su tutte le piattaforme, mentre la risoluzione 4K è prevista solo per l'edizione PC.