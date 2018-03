Devil May Cry HD per PC: i giocatori stanno riscontrando alcuni problemi tecnici

Mancano ancora diversi giorni al debutto ufficiale disui dispositivi dell'attuale generazione, ma il primo capitolo della serie in versione PC è già disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio

Quest'edizione del gioco, tuttavia, presenta alcuni problemi tecnici. Tanto per cominciare, l'azione del gioco risulta velocizzata quando vengono superati i 60fps. La problematica può essere facilmente risolta bloccando il framerate a tale valore, ma può comunque rappresentare un fastidio per tutti i giocatori in possesso di pannelli a 144Hz, che gradirebbero giocare al titolo con un framerate più elevato. Potete farvi un'idea al riguardo guardando il video esplicativo in calce.

Non finisce qui, poiché molti giocatori lamentano problemi all'audio del gioco non presenti nella versione originale, come alcuni effetti sonori in loop non perfettamente sincronizzati. Dal punto di vista grafico, sono spariti gli effetti blur e sono apparsi dei piccoli bug e glitch grafici, come gli effetti del sangue a bassa risoluzione.

Qualcuno tra voi ha riscontrato questi problemi? Vi ricordiamo che Devil May Cry HD Collection sarà disponibile ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One e PC dal prossimo 13 marzo.