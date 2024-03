Devil May Cry è meravigliosamente stiloso in questo cosplay italiano di Trish

Pare non ci siano possibilità di rimedio al grande flop ottenuto al lancio. Dante è stato sconfitto da Devil May Cry Peak of Combat, più recente iterazione del franchise che ha portato la lotta ai demoni su dispositivi mobile. A offrire redenzione ai fan del titolo Capcom è la cosplayer Vibing Laura Mint con un'incantevole esibizione.

Mentre il papà Hideki Kamiya sogna un remake per Devil May Cry, il fandom della serie ha subito una bella batosta dall'esordio su mobile. Peak of Combat è un'occasione persa, che ha completamente deluso le altissime aspettative che gravavano su quest'avventura. A ogni modo, ci saranno possibilità di riscatto.

Il futuro di Dante è Devil May Cry 6, di cui però attualmente non ci sono notizie. Capcom non ha ancora annunciato il titolo e forse è ancora troppo presto perché arrivi su console d'attuale generazione. Piuttosto, per ritrovare i protagonisti della saga bisognerebbe spostare lo sguardo. Netflix ha presentato l'anime di Devil May Cry. "Presto in arrivo" e sotto la supervisione di un veterano della serie, l'anime è in produzione presso lo Studio Mir, che finora non ha mai deluso.

In questo meraviglioso cosplay di Trish da Devil May Cry abbiamo la possibilità di combattere i demoni al fianco della reginetta dello stylish action. Con indosso il suo classico costume in pelle total black, la bionda protagonista già impugna le sue due pistole pronta alla sfida.

