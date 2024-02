Devil May Cry, mistero su Steam: due giochi sono stati rimossi dalla vendita

Altri giochi di spessore vengono rimossi dalla piattaforma digitale di Valve: dopo Spec Ops The Line non più in vendita su Steam, la stessa sorte tocca adesso a due grandi giochi targati Capcom appartenenti alla serie di Devil May Cry, senza spiegazioni da parte della compagnia nipponica.

I due titoli in questione sono Devil May Cry 3 Special Edition e Devil May Cry 4, le cui pagine su Steam sono ancora attive sebbene ora non sia più possibile procedere all'acquisto. A differenza di Spec Ops The Line, però, la rimozione riguarda soltanto queste specifiche versioni del terzo e quarto episodio della celebre serie Capcom: Devil May Cry 4 è ancora regolarmente disponibile tramite la Special Edition molto più ricca di contenuti, mentre Devil May Cry 3 è accessibile comprando la Devil May Cry HD Collection, raccolta in alta definizione comprensiva anche dei primi due episodi del brand.

A questo punto è lecito pensare che le rimozioni siano state fatte in modo da evitare ridondanze all'interno dello store di Valve, lasciando ai giocatori la possibilità di acquistare le edizioni migliori disponibili. Resta in ogni caso una mossa senza preavviso, pur non trattandosi di una scomparsa totale dei due giochi in questione grazie alla presenza delle altre versioni.

Per quanto riguarda l'ultimo esponente della serie finora pubblicato, la nostra recensione di Devil May Cry Peak of Combat vi rivela tutto ciò che bisogna sapere sullo spin-off per sistemi mobile.