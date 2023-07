Devil May Cry Mobile Beta: come si scarica, quando esce, quanto dura, è gratis?

Come vi abbiamo svelato qualche settimana fa, si avvicina l’Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat, grazie alla quale potremo finalmente toccare con mano la versione global dell’action free to play per dispositivi mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla fase di test.

Come scaricare la Beta di DMC Mobile

Dal momento che si tratta di un'Open Beta, questa versione è disponibile in maniera gratuita per tutti i giocatori e, almeno per adesso, pare vi sia l'intenzione da parte degli sviluppatori di pubblicarla esclusivamente sui dispositivi Android. Chiunque fosse interessato può già procedere con il preload tramite Google Play Store, ma occorre fare attenzione ad un fastidioso bug: ricercando il prodotto sul negozio digitale, vi verrà comunicato che Devil May Cry Peak of Combat non è disponibile in Italia. Nessuna parua, si tratta solo di un bug che può essere aggirato in due modi: aggiungendo il titolo alla lista dei desideri da browser web e poi raggiungendo la pagina del prodotto tramite la schermata dei giochi desiderati, oppure avviando il download da remoto sempre grazie ad un browser. Una volta terminato il download di poco meno di 1GB, assicuratevi di avviare l'app: in questo modo scaricherete anche i restanti dati e potrete iniziare a giocare sin da subito al momento dell'apertura dei server.

Quanto dura?

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, l'Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat avrà una durata di cinque settimane e dovrebbe quindi terminare il prossimo 10 agosto 2023. Per il momento non si conoscono invece i dettagli sui contenuti e sull'eventuale possibilità di trasferire i progressi nella versione finale del gioco gratis.

Quando aprono i server?

Come segnalato dal timer visibile a schermo dopo aver completato la fase di preload, l'Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat avrà ufficialmente inizio domani, giovedì 6 luglio 2023, alle ore 3:00 del fuso orario italiano. Questo significa che si potrà iniziare a giocare già da questa notte.

In attesa di poterne sapere di più anche sull'eventuale Beta per dispositivi iOS, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale su Devil May Cry Peak of Combat con tutti i dettagli attualmente noti sul free to play.