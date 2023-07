Devil May Cry Mobile: la beta gratis è inaccessibile per via dei troppi giocatori

Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa, è ufficialmente iniziata l'Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat, disponibile esclusivamente sui dispositivi Android. Dopo poche ore dall'apertura dei server, gli sviluppatori sono stati costretti a limitare il numero di accessi per via della troppa affluenza.

Con un comunicato su Twitter, il team ha infatti confermato che è stato raggiunto il tetto massimo di giocatori connessi ai server della versione di test del gioco con protagonisti Dante, Lady, Vergil e Nero. Al momento è quindi impossibile scaricare l'applicazione dal Google Play Store, ma gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro per fare in modo che nei prossimi giorni altri utenti possano provare il loro action game gratuito prima dell'uscita sugli store Android e iOS di tutto il mondo.

Per chi non lo sapesse, la versione di prova avrà una durata di ben cinque settimane, quindi è improbabile che da qui alla fine del test non vi saranno ulteriori occasioni per riscattare l'applicazione sul negozio digitale per i dispositivi Android.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere un'anteprima con i primi dettagli su Devil May Cry Peak of Combat, così che possiate farvi un'idea sul free to play che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno in versione global.