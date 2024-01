Devil May Cry mobile è disponibile: 200 Gemme gratis per via dei problemi ai server

Come vi avevamo preannunciato nel corso delle ultime ore, Devil May Cry Peak of Combat è approdato su Android, iPhone, iPad e PC. Il gioco gratis, però, sta incontrando alcune piccole problematiche relative ai server e, pertanto, la software house ha deciso di compensare i giocatori con un gradito regalo.

Dai canali social ufficiali del free to play, infatti, apprendiamo che alcuni giocatori stanno incontrando alcune difficoltà nella fase di connessione ai server. Ovviamente gli sviluppatori stanno lavorando per sistemare la problematica nel minor tempo possibile al fine di consentire a tutti gli utenti di godersi la nuova avventura di Dante e soci, ma nel frattempo hanno deciso di regalare a tutti i giocatori 200 Gems, ossia la valuta premium che può essere utilizzata per sbloccare armi e personaggi tramite un sistema gacha in stile Genshin Impact.

Vi ricordiamo infatti che il gioco è un free to play con microtransazioni. Utilizzando le gemme, che si possono ottenere anche gratuitamente completando alcune attività, i giocatori possono provare a sbloccare personaggi e armi con cui affrontare le missioni della storia e le modalità endgame.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come scaricare Devil May Cry Peak of Combat gratis su PC, iOS e Android.