Devil May Cry: i momenti indimenticabili delle avventure di Dante

Devil May Cry è ancora oggi tra i brand più popolari ed amati di Capcom, che ha saputo conquistare milioni di fan sparsi per il mondo grazie alle spettacolari avventure di Dante, narrate attraverso i cinque giochi che compongono la serie principale.

Tante le scene chiave di ciascun gioco (a tal proposito, qual è il Devil May Cry più bello?), così come i momenti rimasti ben immortalati nella mente di ciascun appassionato della serie. Appunto per questo, vi ricordiamo un momento indimenticabile per ogni singolo Devil May Cry della serie, dal capostipite fino al quinto episodio (sapete quanto ha venduto Devil May Cry 5 in totale?). Da tenere presente che potrebbero essere presenti grossi spoiler sui vari giochi trattati, pertanto è bene procedere con la lettura soltanto se già a conoscenza della serie.

Alastor trafigge Dante - Devil May Cry

Il classico originale del 2001 è pieno di sequenze memorabili, dalla sequenza introduttiva fino al combattimento finale con Mundus e senza dimenticare le comparse del misterioso Nelo Angelo. Una breve scena in particolare, però, riassume alla perfezione l'essenza del capolavoro Capcom: quando Dante ottiene la spada Alastor nel corso della seconda missione. Nell'interagire con l'arma bianca conficcata in una inquietante porta, Alastor schizza a tutta velocità trafiggendo il mezzo demone e buttandolo a terra. Un colpo simile avrebbe ucciso all'istante qualunque persona ordinaria, ma di certo non Dante: l'uomo si rialza, si libera dalla spada fingendo di barcollare, per poi afferrarla con una presa decisa ed un sorriso beffardo. Il protagonista scatena così il potere di Alastor (che sblocca inoltre il poter del Devil Trigger), e addirittura ci palleggia prima di rinfoderarla. In pochi minuti viene dunque messo in risalto il carisma di Dante e l'enorme personalità del gioco intero, gettando le basi per un'avventura memorabile.

Testa o croce? - Devil May Cry 2

Devil May Cry 2 non è esattamente il miglior esponente del brand e, anzi, si può considerare a tutti gli effetti come la sua pecora nera ben poco apprezzata dai fan. Difficile trovare un momento davvero indimenticabile nel secondo capitolo, che non riesce a replicare il fascino del predecessore e scade spesso nel trash involontario (ricordate la sconfitta di Arius per mano di Dante nella missione 17?). Il cacciatore di demoni mantiene però intatto il suo carisma anche nella sua avventura più debole, grazie anche ad un curioso escamotage: alcune delle decisioni prese da Dante durante Devil May Cry 2 dipendono dall'uscita di testa o croce al lancio di una moneta speciale. E' così ad esempio che, nel decidere chi deve raggiungere gli inferi per confrontarsi con il demone Argosax, Dante inganna Lucia caricandosi sulle spalle l'ultima cruciale battaglia ("testa vado io, croce vai tu"). Ma è una volta conclusa la storia di Lucia che viene poi svelato l'arcano: i due lati della medaglia sono uguali, permettendo così a Dante di "vincere" sempre. E così il figlio di Sparda può godersi un viaggio all'inferno a bordo della sua motocicletta.

Il "risveglio" di Dante - Devil May Cry 3 Dante's Awakening

Devil May Cry 3 Dante's Awakening ci mette nei panni di un Dante non solo giovanissimo, ma ancora inconsapevole dei suoi effettivi poter demoniaci. La sua forma demoniaca si "risveglierà" soltanto dopo la sua dura sconfitta contro il fratello Vergil sulla cima della Temen-ni-gru. Vergil chiuderà il combattimento trafiggendo il gemello con la sua stessa spada, la Rebellion: è proprio quest'azione che scatenerà il potere dell'arma ridando improvviso vigore al protagonista, che si lascerà poi esplodere in un urlo di rabbia che sbloccherà definitivamente il suo Devil Trigger. Ripresosi dalla batosta subita, da questo momento Dante ha raggiunto una nuova consapevolezza delle sue abilità, e può così continuare la caccia a Vergil attraverso la torre infernale.

La Yamato ripristinata - Devil May Cry 4

Devil May Cry 4 introduce il giovane Nero come nuovo protagonista al fianco di Dante, una testa calda che sembra tuttavia essere a sua volta discendente del cavaliere Sparda. La certezza assoluta arriva in un momento chiave dell'avventura, quando nei sotterranei del Castello di Fortuna Nero si imbatte nel laboratorio segreto di Agnus, dove conduce esperimenti sui demoni e, soprattutto, dove viene custodita la Yamato di Vergil, infranta ed apparentemente impossibile da riforgiare. Dopo essere stato bloccato e ferito gravemente dalle lame demoniache del folle scienziato, una visione nefasta che vede la sua amata Kyrie in pericolo risveglia i poteri nascosti di Nero, potenziato dalla sua vicinanza con Yamato. Improvvisamente la lama si ripristina alla sua forma originale e finisce sotto il controllo del ragazzo, alimentando il suo desiderio di ottenere sempre più potere, lo stesso bisogno che ha spinto Vergil per tutta la sua esistenza. Agnus viene messo in fuga, e Nero può proseguire il suo cammino facendo affidamento sul nuovo, devastante potere scatenato dalla Yamato.

Gli eredi di Sparda riuniti - Devil May Cry 5

Tra le numerose scene iconiche di Devil May Cry 5 (come ad esempio il ritorno di Dante alla casa di famiglia o la distruzione della Rebellion per mano di Urizen), è proprio sul finale che va in scena uno dei momenti più simbolici di tutta la serie. Mentre suo padre Vergil e suo zio Dante si danno nuovamente battaglia sulla cima del Qliphoth, Nero sente il bisogno irrefrenabile di salvare i suoi familiari dalla lotta fratricida che li accompagna da sempre. Dopo un dialogo telefonico con Kyrie, che gli dà la motivazione necessaria per proseguire con il suo scopo, Nero e proprio a porre fine alla mortale rivalità tra i due gemelli: il suo desiderio di vedere salva la vita di entrambi sarà la spinta che lo porterà a sbloccare definitivamente il suo potere demoniaco. Con un poderoso balzo grazie alla sua trasformazione, Nero arriva sul campo di battaglia appena prima che Dante e Vergil si infliggano a vicenda il colpo di grazia, riuscendo così a bloccarli. Gli eredi di Sparda sono così riuniti, lasciando così spazio ad un ultimo combattimento tra Nero e Vergil che porrà fine alle ostilità.

Bonus - La parrucca dai capelli bianchi in DmC Devil May Cry

Pubblicato nel 2013, DmC Devil May Cry fu il tentativo di Capcom di dare vita ad un reboot della serie grazie agli sforzi di Ninja Theory. Nonostante i pregevoli riscontri della critica, l'esperimento non ebbe particolare successo, soprattutto tra i fan di lunga data che non gradirono affatto i numerosi stravolgimenti di stile ed atmosfera apportati al brand dallo studio britannico. Ma ad essere accolto in maniera fortemente controversa fu il "nuovo" Dante, completamente diverso nella personalità e nel look rispetto al personaggio originale, ora privo anche della sua iconica capigliatura bianca. Il Dante di Ninja Theory sfoggiava ora una corta capigliatura nera, un elemento che sin dal reveal del gioco suscitò numerosi malumori tra la community. Forse in risposta alle critiche, o forse per sostenere con decisione la propria direzione artistica, Ninja Theory ha incluso una scena specifica nelle prime fasi del gioco che vede il nuovo Dante ritrovarsi improvvisamente con una parrucca bianca in testa durante un momento caotico, identica alla capigliatura del Dante originale: guardandosi allo specchio e schifato dalla visione, il protagonista getta via con disprezzo la parrucca. A suo modo, questo easter egg si è dimostrato una delle scene più indimenticabili di DmC Devil May Cry.