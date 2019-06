Devil May Cry per Nintendo Switch: la data di uscita è prevista per la prossima settimana

Capcom ha annunciato che Devil May Cry per Nintendo Switch arriverà su eShop il 25 giugno in Occidente e il 27 giugno in Giappone, con un prezzo fissato a 19.99 dollari, probabilmente 19.99 euro in Europa.

Il gioco supporterà varie lingue tra cui inglese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e cinese tradizionale. Al momento non è previsto il lancio in versione retail, il publisher ha previsto la pubblicazione unicamente in formato digitale su eShop.

Devil May Cry per Nintendo Switch è un porting della versione inclusa in Devil May Cry HD Collection, al momento non è chiaro se anche Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3 arriveranno in futuro sulla console ibrida, la casa di Osaka non si è sbottonata a riguardo mentre non sembrano esserci piani per il lancio di Devil May Cry 5 su Nintendo Switch, a meno che Dragon's Dogma Dark Arisen registri numeri tali da convincere la compagnia a cambiare idea in merito.