Devil May Cry per Nintendo Switch si presenta in cinque nuovi trailer!

Il mondo videoludico di Devil May Cry si prepara ad esordire su Nintendo Switch: con l'appuntamento ormai più che imminente, Capcom rende disponibili per il pubblico una nuova serie di trailer!

Il primo capitolo delle avventure dell'amato Dante, divenuto nel tempo una delle icone più note dell'universo dei videogiochi, è infatti pronto a debuttare sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Per celebrare l'occasione, i videogiocatori hanno l'opportunità di dare uno sguardo a ben cinque nuovi trailer di Devil May Cry per Nintendo Switch. Questi brevi filmati rappresentano sicuramente un antipasto adatto per prepararsi a questa nuova pubblicazione del titolo Capcom, porting tratto dalla HD Collection di Devil May Cry. Per entrare nel mood e nelle atmosfere della serie videoludica, potete visionare i nuovi filmati direttamente in questa news: i trailer sono infatti disponibili in apertura ed in calce.



Ne approfittiamo per rammentarvi che il primo capitolo della saga di Devil May Cry approderà esclusivamente in formato digitale su Nintendo Switch e potrà dunque essere acquistato dagli utenti tramite Nintendo E-shop. La data di pubblicazione è ormai imminente: la produzione Capcom approderà infatti sulla console nel corso della giornata di domani, martedì 25 giugno. Siete pronti a immergervi nel pericoloso mondo delle avventure di Dante?