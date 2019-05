Devil May Cry per Nintendo Switch uscirà solo in formato digitale

Devil May Cry per Nintendo Switch non godrà di una pubblicazione in formato fisico ma sarà disponibile esclusivamente in formato digitale scaricabile dal Nintendo eShop, come confermato dal publisher sul sito ufficiale giapponese del gioco.

Al momento non è chiaro se questa scelta riguardi il solo Giappone e se verrà estesa anche al mercato occidentale, restiamo in attesa di chiarimenti da parte della compagnia. Capcom Japan ha pubblicato anche le prime immagini del porting, i quali testimoniano come la base sia l'edizione rimasterizzata già utilizzata per Devil May Cry HD Collection, con texture migliorate e rinnovati effetti grafici.

Non sappiamo inoltre se Capcom abbia intenzione di pubblicare anche Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 e magari anche il più recente Devil May Cry V, sebbene questa ipotesi appaia piuttosto incerta. Con ogni probabilità l'eventuale successo di Devil May Cry per Switch potrebbe far cambiare idea alla casa di Osaka...