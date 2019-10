Devil May Cry, Ori e tantissimi altri giochi scontati con i Deals with Gold

Il vecchio e caro Major Nelson ha svelato i nuovi Deals with Gold della settimana, e ce n'è davvero per tutti i gusti. Per i prossimi sette giorni sono infatti proposti in offerta tanti titoli che vale la pena recuperare, soprattutto a questo prezzo.

Parliamo ad esempio di sconti che riguardano la serie di Devil May Cry, che vi farà portare a casa la Special Edition del quarto capitolo al 75% in meno, mentre sono previsti diversi ribassi anche per una serie di extra di Devil May Cry 5 e per la remastered in HD del primo episodio.

Microsoft ha previsto inoltre anche una Publisher Sale, una svendita dei giochi pubblicati dall'azienda stessa. Qualche esempio? Crackdown 3, la Ultimate Edition di Forza Horizon 4, Killer Instinct, Ori and the Blind Forest, Quantum Break e tantissimi altri.

Da segnalare inoltre tanti add-on di The Sims 4 a prezzo scontato, mentre gli amanti dei motori potranno trovare pane per i loro denti con F1 2019 al 40% di sconto, Dirt Rally 2.0 al 60% e Onrush addirittura al'80%.

Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti questa settimana. Per maggiori informazioni e la lista completa, vi rimandiamo al sito ufficiale di Major Nelson. Voi che ne pensate? Avete già scritto la vostra lista della spesa?