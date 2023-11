Devil May Cry Peak of Combat sta per arrivare? L'uscita del gioco gratis è un mistero

Ricordate Devil May Cry Peak of Combat, ossia il capitolo della serie Capcom per smartphone e tablet? Sembrerebbe che la sua data d'uscita sia vicinissima, ma manca del tutto una conferma da parte degli sviluppatori.

I giocatori in attesa di poter scaricare gratuitamente questo action per dispositivi mobile sono nella confusione più totale. Sulle pagine dell'App Store, dov'è già presente la scheda ufficiale del gioco per consentire agli utenti di effettuare la pre-registrazione, viene specificato che il titolo verrà pubblicato il prossimo sabato 2 dicembre 2023. Su Google Play Store, invece, la data d'uscita non viene menzionata.

Il problema è che il team di sviluppo, particolarmente attivo sui social, continua a pubblicare nuove immagini, filmati e altri contenuti senza mai menzionare l'imminente uscita del gioco. È quindi lecito chiedersi se vi sia un errore sulla pagina del titolo sullo store di Apple o se l'uscita sia davvero fissata a a settimana prossima. Dopotutto era stato confermato l'arrivo di DMC Mobile entro la fine dell'anno e non sarebbe così strano se tale data trovasse conferma in un eventuale post di NebulaJoy.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato della Beta di Devil May Cry Peak of Combat.