Devil May Cry Peak of Combat: la Closed Beta del gioco gratis ha una data

A distanza di qualche giorno dall'annuncio della versione globale di Devil May Cry Peak of Combat, gli sviluppatori del free to play per dispositivi mobile hanno finalmente svelato il giorno in cui sarà possibile provare il gioco grazie alla Closed Beta.

La fase di test a porte chiuse aprirà ad una selezione di giocatori a partire dal prossimo 23 marzo 2023. Chiunque volesse provare il titolo può procedere con la pre-registrazione sul sito ufficiale, così da avere la possibilità di essere selezionato giusto in tempo per l'inizio della Beta. Al momento sembrerebbe che la Closed Beta sia prevista solo ed esclusivamente le i dispositivi Android e non è da escludere che le successive fasi di test possano approdare anche sulle piattaforme Apple.

Purtroppo non sono stati diffusi i dettagli specifici sui contenuti giocabili in questa versione del gioco e, cosa ancora più importante, non è chiaro se questa fase abbia una durata limitata o resterà attiva a tempo indeterminato, accogliendo fra le sue braccia un numero sempre più elevato di utenti.

In attesa di poterne sapere di più, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale su Devil May Cry Peak of Combat, nel quale proviamo a scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su questo interessante gioco gratis.