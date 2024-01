Devil May Cry Peak of Combat: come scaricare il gioco gratis su PC, Android e iPhone

Mancano ormai pochissime ore al debutto di Devil May Cry Peak of Combat, il nuovo free to play che ci permetterà di vestire i panni di Nero, Dante e Vergil su PC e dispositivi mobile. Scopriamo quindi come fare per iniziare a scaricare il gioco gratuito e a prepararci per il lancio.

Sebbene il lancio ufficiale di Devil May Cry Peak of Combat, Capcom e NebulaJoy hanno deciso di fare in modo che l'applicazione potesse essere scaricata ed installata su alcuni dispositivi, così che i giocatori possano arrivare al momento dell'apertura dei server preparati. L'unica eccezione è rappresentata dalla versione iOS del gioco gratis, poiché al momento non è possibile in alcun modo avviare il download e bisognerà attendere il momento dell'uscita ufficiale per scaricarlo dall'App Store. In ogni caso, è probabile che l'app venga pubblicata già nelle prossime ore anche sui dispositivi Apple, come già accaduto in passato con altre produzioni.

Discorso diverso vale per la versione Android di Devil May Cry Peak of Combat. Nel caso in cui il gioco non fosse disponibile per voi tramite la sua pagina Google Play Store, potete procedere con il download del file APK (ossia l'installer dell'applicazione) direttamente dal sito ufficiale, che è quindi una fonte affidabile.

Grazie all'iniziativa legata al preload, possiamo inoltre avere la conferma che Devil May Cry Peak of Combat sarà perfettamente compatibile con il PC. Sebbene non esista una versione nativa del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato sempre sul sito ufficiale uno speciale eseguibile che permette di installare il titolo e giocare tramite un emulatore Android, compatibile per il momento solo con i PC Windows.

In attesa che il gioco diventi disponibile il prossimo mercoledì 10 gennaio 2024, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato di Devil May Cry Peak of Combat.