Devil May Cry Peak of Combat: Dante arriva su smartphone, ma cosa possiamo aspettarci?

Fra i colossi dell’industria videoludica che più si sono interessati al mercato mobile troviamo sicuramente Capcom, che ha sfornato e continua a sfornare numerosi free to play con il tentativo di conquistarsi una fetta di mercato, soprattutto per quello che riguarda i paesi orientali.

Dopo Mega Man X Dive e in attesa di Street Fighter Duel, l’azienda di Osaka si prepara al debutto di un prodotto di cui si parla ormai da tempo immemore ma che in pochi conoscono: ci stiamo riferendo a Devil May Cry Peak of Combat, realizzato in collaborazione con il team cinese chiamato NebulaJoy. In maniera del tutto inaspettata, Capcom ha annunciato l’imminente fase di Closed Beta in Europa ed America, riaccendendo i riflettori su un prodotto ormai dimenticato. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli di questo interessante free to play per iPhone e Android.

Una storia lunga e travagliata

Quando vi abbiamo detto che Devil May Cry Peak of Combat è tutt’altro che un prodotto nuovo di zecca non scherzavamo, infatti per ripercorrere la storia di questo tormentato progetto dobbiamo fare un passo indietro e tornare all’ormai lontano 2017. In quell’anno la software house, conosciuta ancora con il nome Yunchang Game, siglò un accordo con Capcom al fine di creare quello che molti definirono uno dei giochi mobile più attesi di sempre, anche e soprattutto per via della conferma da parte dei creatori di Resident Evil di supervisionare attentamente il progetto, garantendo una qualità elevata in un mercato mobile che spesso punta più alla quantità.

Dopo un paio d’anni di silenzio, il titolo iniziò a far parlare di sé grazie ad una serie di screenshot e ad alcune fasi di test a porte chiuse che hanno coinvolto un numero sempre maggiore di utenti residenti in territorio cinese. Malgrado le opinioni positive del gioco, i test si sono protratti a lungo e il gioco ha continuato a mutare sia nella forma che nella sostanza: basti pensare agli innumerevoli cambi di titolo che hanno creato spesso confusione fra gli appassionati. Inizialmente noto come Devil May Cry Mobile, si è poi passato a chiamarlo Devil May Cry Pinnacle of Combat e Devil May Cry War of the Peak. Tra un cambio di titolo e l’altro, il gioco fa il suo debutto in Cina nel 2021 e ottiene un notevole successo. Purtroppo, però, il free to play non oltrepassa mai i confini e raramente gli sviluppatori parlano della volontà di tradurlo in inglese e puntare ad una release a livello globale.

Ed è così che arriviamo ad oggi, quando come un fulmine a ciel sereno viene pubblicato il trailer d’annuncio di Devil May Cry Peak of Combat (si spera sia il titolo definitivo per l’occidente), il quale svela non solo che il titolo approderà sugli store mobile di tutto il mondo, ma anche che non manca molto ad un test a porte chiuse che permetterà di provare con mano la versione tradotta in lingua inglese.

Ebony e Ivory nelle loot box

In seguito alla visione dello spettacolare trailer con protagonista Nero nella sua versione di DMC4, vi starete chiedendo che tipo di gioco sia questo Devil May Cry Peak of Combat. Al netto della totale assenza di sequenze in game nel trailer, in rete circolano numerosi filmati di gameplay che permettono di farsi un’idea più precisa su cosa aspettarsi dal titolo NebulaJoy. Il gioco si pone come uno stylish action in linea con i capitoli principali della serie, sebbene in questo caso il combat system sia semplificato per garantire ai giocatori la possibilità di eseguire le spettacolari combo di Dante e compagni con l’utilizzo di un dito. Chiaramente non ci troviamo di fronte ad una copia carbone dei giochi che ci hanno appassionato sulle piattaforme fisse, poiché ad esclusione del sistema di combo il titolo prevede anche alcune meccaniche che lo differenziano in maniera netta da qualsiasi altro DMC. Innanzitutto scenderemo in campo con tre diversi personaggi, ciascuno dotato della sua arma e delle sue skill: in qualsiasi momento potremo pigiare sull’icona con il volto dell’eroe per effettuare uno switch al volo e passare da un combattente all’altro, sfruttando al meglio le capacità di ciascuno contro boss e demoni.

La composizione del party viene accompagnata da un’ingombrante presenza, visto che come ormai buona parte dei free to play orientali si basa tutto sulle meccaniche gacha. Al momento non è chiaro come funzionino le microtransazioni poiché non esiste materiale di gioco che non sia in cinese, ma l’equipaggiamento dovrebbe essere legato alle loot box. In un filmato della Beta abbiamo visto due diverse versioni di Vergil contemporaneamente in azione che differivano sia nell’aspetto estetico che nell’arma equipaggiata: uno combatteva con l’affilatissima katana Yamato e l’altro con il set Beowulf, composto da guanti e stivali. Con tutta probabilità, dovremo investire la valuta di gioco con la speranza di ottenere personaggi o risorse per renderli più forti e progredire nella storia. Per il momento è stata confermata la presenza di Dante, Vergil, Nero e Lady, ma non si esclude che con gli aggiornamenti gratuiti che verranno pubblicati nel tempo si possano sbloccare anche altri personaggi come Lucia, Trish e V.

Malgrado non ve ne sia menzione sul sito ufficiale, Devil May Cry Peak of Combat dovrebbe includere anche alcune funzionalità online. Almeno in teoria, la versione globale godrà del supporto alla modalità cooperativa e al PvP. Se la prima non può che essere un’aggiunta gradita, nutriamo parecchi dubbi sull’eventuale presenza del multiplayer competitivo. Se già la frenesia di Devil May Cry mal si sposa con il concetto di PvP, non c’è nemmeno bisogno di spiegare i motivi per cui inserire tale componente in un gacha game sia potenzialmente disastroso. Molto più interessante è la presenza nelle vecchie build del Bloody Palace, l’attività che mette il giocatore contro ondate di avversari di difficoltà crescente e che, stando alle poche informazioni a nostra disposizione, potrebbe essere una fonte preziosa per l’equipaggiamento.

Il multiverso di DMC

Come avrete notato, non vi abbiamo specificato quale sia la collocazione temporale degli eventi narrati in Devil May Cry Peak of Combat. Tale informazione è impossibile da decifrare al momento a causa della presenza di Nero, che va a demolire le ipotesi di un intreccio narrativo ambientato a cavallo fra il terzo DMC (che è un prequel) ed il primo capitolo della serie. Il guerriero dal braccio demoniaco è infatti apparso solo nel quarto capitolo e prima di esso non vi era alcun tipo di legame fra Dante e Nero. A meno che gli sviluppatori non trovino qualche pretesto per giustificare il tutto, è probabile che si tratti del solito ‘mischione’ in cui non bisogna farsi troppe domande e nel quale troveremo personaggi provenienti da tutti i capitoli senza un motivo ben preciso.

In conclusione, è ancora difficile delineare con precisione quelle che saranno le meccaniche di contorno di Devil May Cry Peak of Combat e solo il tempo ci permetterà di comprendere il peso dell’elemento gacha nell’economia di gioco. A prescindere da tutto, però, sembrerebbe trattarsi di un promettente stylish action gratis con protagonisti alcuni degli eroi più amati tra quelli facenti parte della scuderia Capcom.