Devil May Cry Peak of Combat: data e ora di sblocco del gioco gratis per PC, iOS e Android

Ci separano ormai poche ore dal debutto di Devil May Cry Peak of Combat, il gioco gratis che ci permetterà di massacrare demoni sia su PC che su cellulare nei panni dei personaggi più amati della serie Capcom. Ma quand'è che si potrà iniziare a giocare?

Come avrete già letto sulle nostre pagine, il preload di Devil May Cry Peak of Combat è disponibile su tutte le piattaforme e i giocatori possono già iniziare a scaricare il gioco gratuito su tutti i dispositivi compatibili. Una volta avviato il gioco, è possibile visualizzare a schermo un timer che segnala il tempo che manca all'apertura dei server. A tal proposito, i giocatori potranno iniziare a giocare domani, mercoledì 10 gennaio 2024, a partire dalle ore 13:00 del fuso italiano. Chiunque volesse, quindi, può già procedere con il download dell'applicazione su PC, iPhone, iPad o Android e attendere la fatidica ora per creare un account NebulaJoy e iniziare a giocare. A tal proposito, l'utilizzo di un account dovrebbe permettere di usufruire del cross-save e condividere i progressi fra tutte le piattaforme.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio dell'atteso titolo mobile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già un provato della Closed Beta di Devil May Cry Peak of Combat con i dettagli su storia, gameplay e meccaniche gacha.