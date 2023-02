Devil May Cry Peak of Combat: il primo gameplay trailer è dedicato a Dante

A qualche giorno dall'inaspettato annuncio della versione globale di Devil May Cry Peak of Combat, il team di sviluppo dello stylish action gratuito per smartphone e tablet ha pubblicato un breve filmato di gameplay incentrato su uno dei personaggi giocabili.

Stiamo parlando ovviamente di Dante, l'eroe più amato dell'intera saga Capcom, che potrà essere controllato dai giocatori di Devil May Cry Peak of Combat proprio come Nero, Lady e Vergil. Nel corso del trailer, della durata di un solo minuto, possiamo vedere l'eroe dalla chioma bianca in azione nella sua versione dal terzo capitolo, ovvero quella più giovane. Per il momento, Dante sembra combattere esclusivamente con la sua iconica spada, la Rebellion, ma tra una sequenza di gioco e l'altra possiamo vederlo utilizzare anche la sua trasformazione in demone, il cosiddetto Devil Trigger.

Se durante tutto il video non vediamo mai il guerriero metà angelo e metà demone utilizzare le sue iconiche pistole, Ebony e Ivory, negli istanti finali viene mostrata una skin alternativa con tanto di Nevan, la chitarra demoniaca che può essere usata come arma corpo a corpo. In attesa di scoprire se si tratti solo di un'arma aggiuntiva e di una skin o di una versione alternativa del personaggio che andrà sbloccata tramite meccaniche gacha, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato proprio a Devil May Cry Peak of Combat, in cui ripercorriamo la storia del titolo e cerchiamo di scoprire come funzionerà il gameplay.