Devil May Cry Peak of Combat: il gioco gratis arriva in Open Beta, ecco le date

Dopo due fasi di test a porte chiuse, gli sviluppatori di Devil May Cry Peak of Combat si stanno preparando a dare il via ad una terza Beta che permetterà a chiunque di scaricare e provare il gioco gratis con Dante e soci.

Attraverso la pubblicazione di un breve post sui canali social ufficiali, il team di sviluppo ha infatti confermato che l'Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat avrà il via il prossimo 6 luglio 2023, ovvero tra meno di un mese. Purtroppo i dettagli su questo test a porte aperte scarseggiano e non si conoscono i contenuti al centro della prova o la sua durata. NebulaJoy non ha nemmeno specificato che l'app verrà resa disponibile su App Store o Google Play Store oppure se bisognerà registrarsi sul sito ufficiale per poter partecipare. Non è da escludere inoltre che l'assenza di una data relativa alla conclusione dell'Open Beta possa significare che i server non verranno chiusi e che la versione di prova resterà attiva fino al debutto della build finale.

Dopotutto sul sito ufficiale è stato dato il via alla campagna di pre-registrazioni e non dovrebbe quindi mancare molto all'uscita della versione global del gioco gratis su Android, iPhone e iPad. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Devil May Cry Peak of Combat con tutti i dettagli attualmente noti sull'action per dispositivi mobile.