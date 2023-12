Devil May Cry Peak of Combat: il gioco gratis per iPhone e Android ha una data d'uscita

Il mistero sulla data d'uscita di Devil May Cry Peak of Combat è stato finalmente risolto, dal momento che il team di sviluppo ha confermato nel corso della scorsa notte il giorno in cui potremo scaricare il free to play per dispositivi mobile.

Devil May Cry Peak of Combat approderà infatti sugli scaffali digitali dell'App Store (iPhone e iPad) e del Google Play Store (Android) il prossimo 10 gennaio 2024, ovvero tra circa un mese. In questa data, i giocatori occidentali potranno quindi scaricare senza costi aggiuntivi il titolo che permette di vivere nuove avventure di Dante, Vergil e soci in chiave mobile. Per chi non lo sapesse, il gioco firmato NebulaJoy è un frenetico action che gode di alcune semplificazioni rispetto ai capitoli canonici della serie ed è basato su meccaniche gacha, le quali consentono di sbloccare le varianti dei personaggi e le loro armi più forti.

Per quello che riguarda invece il combat system, si tratta di un prodotto molto simile a quanto visto in Genshin Impact e Honkai Impact 3rd, con un party di più personaggi che possono essere richiamati in qualsiasi momento per eseguire le loro tecniche speciali.

In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato della Beta di Devil May Cry Peak of Combat.