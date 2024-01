Devil May Cry Peak of Combat: guida e trucchi per il nuovo gioco gratis con Dante e Vergil

Dopo una lunga attesa rispetto alla release orientale, Devil May Cry Peak of Combat ha finalmente raggiunto gli scaffali virtuali di App Store e Google Play Store, sui quali è scaricabile gratuitamente. Se anche voi state per cimentarvi nella nuova avventura dei figli di Sparda, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Potenziate un solo eroe

Nelle fasi iniziali di Devil May Cry Peak of Combat vi ritroverete ad utilizzare i tre eroi gratis che vengono dati a tutti i giocatori ma sarebbe preferibile non investire troppe risorse per potenziarli tutti al massimo. Fra le ricompense del lancio e quelle delle missioni iniziali della storia, accumulerete abbastanza risorse da investire nei banner a tempo e permanenti da ottenere qualche eroe epico (viola) o leggendario (giallo). Il nostro consiglio è quello di conservare le risorse fino a quando non si sblocca un personaggio più raro, così da dedicare a lui tutte le attenzioni. Considerate anche che è sufficiente anche un solo eroe potenziato per affrontare buona parte della campagna, così da guadagnare ulteriore tempo in attesa che anche gli altri due slot del party possano essere occupati da ammazzademoni più forti rispetto a quelli iniziali.

Ogni personaggio ha le sue combo

È vero, il combat system di Devil May Cry Peak of Combat è molto semplice, ma questo non significa che i vari personaggi non dispongano di meccaniche di gioco uniche che vanno sfruttate per poter superare gli scontri più ostici. A tal proposito, è bene sempre controllare la schermata delle abilità dei vari personaggi (quella che visitate per apportare i potenziamenti tramite i cristalli rossi) e leggere la descrizione delle combo. Grazie a questo menu potrete apprendere in che modo abilitare le combinazioni speciali di ogni eroe, visto che ciascuno di essi funziona in maniera differente. La versione di Lady col costume nero, ad esempio, può lanciare le granate tenendo premuto il tasto d’attacco dopo un paio di colpi, invece quella standard può esibirsi in combo corpo a corpo intervallando attacchi e scivolate.

Usate il contrattacco

Tutti i personaggi di Devil May Cry Peak of Combat possono esibirsi in schivate e doppi salti, azioni che risultano sempre utili per aggirare gli attacchi in arrivo o per allontanarsi quando le cose si mettono male. Il gioco NebulaJoy, però, include anche un’altra meccanica che i giocatori non dovrebbero assolutamente ignorare, poiché consente di evitare gli attacchi e, al contempo, punire l’avversario: ovviamente stiamo parlando del contrattacco. Si tratta di una tecnica semplicissima, che però può essere attivata solo ed esclusivamente in alcune circostanze. Quando il nemico che attacca si colora di rosso, è sufficiente saltare e poi attaccare: in questo modo l’eroe farà prima un balzo all’indietro e poi si scaglierà contro il nemico per colpirlo ferocemente.

Investite nei banner giusti

Come in tutti i giochi con meccaniche gacha, anche in Devil May Cry Peak of Combat è facile compiere errori di una certa gravità nelle prime ore di gioco, per colpa dei quali potreste sprecare tutte le preziose risorse accumulate. Se volete andare a colpo sicuro, utilizzate le Gemme solo ed esclusivamente sui banner a tempo dei personaggi, ossia i due centrali. Per quello che riguarda il banner permanente e quello delle armi, investite su di essi solo quando ottenete le carte azzurre e rosse tramite promozioni, bonus del login e simili.

Non sprecate la stamina

Uno dei più grandi difetti di Devil May Cry Peak of Combat risiede nella Stamina, risorsa che funge da energia e serve non solo per avviare alcune attività secondarie, ma anche per progredire nella campagna. Dal momento che la rigenerazione di questa risorsa è particolarmente lenta e ne serve moltissima per completare i capitoli della storia, vi suggeriamo di utilizzare tutta la stamina per la storia nelle prima ore di gioco. Una volta raggiunti i livelli esperienza più alti potrete iniziare a pensare di investirla altrove, così da ottenere le risorse più preziose e le carte per potenziare le statistiche dei personaggi.

Equipaggiate i trofei

Nella schermata del profilo di Devil May Cry Peak of Combat, che si apre cliccando sulle tre linee orizzontali grigie nell’angolo in alto a sinistra dello schermo (accanto al livello dell’ufficio), è possibile equipaggiare i Trofei. Il free to play implementa infatti un sistema di obiettivi che, una volta sbloccati, possono essere anche equipaggiati. È molto importante che utilizziate ogni singolo Trofeo sbloccato, poiché alcuni di questi possono aumentare il potere d’attacco dei vostri eroi e, pertanto, possono rendervi molto più forti.

Completate i tutorial

Nella sezione Eventi di Devil May Cry Peak of Combat è presente una serie di attività secondarie che permettono ai giocatori di mettere da parte un bel po’ di Gemme, ossia la valuta premium che può essere utilizzata per le pull nei vari banner. Oltre alla possibilità di completare i tutorial di base, gli utenti possono anche completare le missioni che permettono di padroneggiare le abilità speciali di ogni singolo personaggio. Dal momento che si possono ottenere tra le 60 e le 100 Gemme per ciascun eroe e ne sono disponibili un bel po’, stiamo parlando di un bel gruzzoletto che potete mettere da parte senza particolari sforzi.

Bloody Palace

Fra le varie attività endgame di Devil May Cry Peak of Combat troviamo il Palazzo di Sangue, già noto agli appassionati della serie Capcom. Il funzionamento di questa attività è molto semplice: i giocatori devono prendere parte ad una serie di combattimenti di difficoltà crescente ed accumulare punti con cui scalare una classifica che coinvolge un numero limitato di utenti. Ogni giorno, allo scadere di un timer (il reset dovrebbe avvenire nel corso della notte italiana), tutti i giocatori ricevono una serie di ricompense più o meno consistente in base alla posizione occupata in classifica. È improbabile che riusciate a raggiungere le prime posizioni, solitamente occupate dai giocatori più spendaccioni, ma si tratta comunque di un modo per ottenere ricompense facili, tra le quali spiccano i forzieri contenenti i materiali per aumentare il grado degli eroi. A tal proposito, potete aprire questi forieri visitando la schermata dell’inventario.

Miglioramento eroi

A differenza di altre produzioni come Genshin Impact, alla quale è fortemente ispirato, Devil May Cry Peak of Combat implementa un sistema di evoluzione dei personaggi. Questo significa che non esistono eroi più o meno rari, poiché anche quelli classificati con la lettera B, ossia i più comuni, possono evolversi e, grado dopo grado, raggiungere quelli più elevati. Ovviamente non si tratta di un sistema immediato e serve trovare più volte lo stesso personaggio nelle loot box per ottenere i materiali utili in tal senso, ma grazie ad una serie di eventi e promozioni potrete accumulare un bel po’ di risorse di questo tipo per i tre personaggi iniziali. Come potete facilmente immaginare, questo è un ottimo sistema per quei giocatori che non hanno avuto grande fortuna con le pull e devono accontentarsi di quel poco che hanno.

Risonanza

Fra le meccaniche che Devil May Cry Peak of Combat eredita da Genshin Impact troviamo quella della Risonanza. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un bonus che i giocatori possono attivare grazie a particolari composizioni della squadra. Ogni personaggio del gioco appartiene infatti ad un elemento e, inserendo nel party tre eroi legati ad un dato elemento, è possibile sbloccare un potenziamento. Usando tre personaggi di tipo Fisico, per esempio, si ottiene un bonus del 30% al danno critico, che ha una certa rilevanza e può fare la differenza negli scontri più difficili. Quando invece i tre elementi della squadra appartengono allo stesso elemento (Fuoco, Ghiaccio o Elettrico), il bonus riguarda il danno inflitto con gli attacchi di quel tipo.

Accesso giornaliero e Dante gratis

Per celebrare il lancio, gli sviluppatori di Devil May Cry Peak of Combat hanno dato il via ad una ricca serie di promozioni a tempo limitato che consentono a tutti i giocatori di accumulare senza alcuna fatica un numero consistente di pull e tante altre ricompense gratis. Sappiamo che muoversi tra i menu di gioco potrebbe essere complesso, ma è fondamentale che non vi perdiate nemmeno una di queste iniziative, così da partire con una marcia in più. È molto importante riscattare la ricompensa giornaliera per i primi 14 giorni di gioco, poiché nel percorso di oggetti che vengono donati ai giocatori non troviamo solo una splendida skin per Lady, ma anche tantissime pull per il banner permanente che vi aiuterà a raggiungere il pity e a sbloccare il vostro primo personaggio leggendario. Una delle 14 ricompense è invece un’arma leggendaria, altrettanto utile per affrontare le missioni più ardue. Sempre a proposito delle ricompense, nella sezione eventi (quella che si raggiunge cliccando l’icona a forma di sacchetto pieno di gemme in alto a sinistra) si nasconde il ‘Lancio della Celebrazione’: si tratta di un set di obiettivi a tempo limitato che, se completati, permettono di sbloccare gratuitamente One Man Show, ossia il Dante leggendario armato di chitarra.

Pacchetti gratis

Come accade spesso nei free to play, anche Devil May Cry Peak of Combat permette ai giocatori di ottenere una serie di risorse gratuite ogni giorno. Per poterle riscattare, non dovete fare altro che avviare il gioco e poi accedere al negozio: sia nella tabella Specialità Giornaliera che in Pacchetti potrete trovare un piccolo bundle contenente gemme rosse e altri materiali utili per il potenziamento degli eroi e delle loro armi. Sebbene non si tratti della valuta per le pull, che si può invece ottenere attraverso il completamento delle sfide giornaliere, è indubbio che si tratti di risorse che vi torneranno utili in qualche modo per rendere il vostro team sempre più forte, soprattutto nelle fasi avanzate in cui servono moltissimi materiali per ogni livello.

A proposito di regali, avete già dato un'occhiata all'elenco di codici di gennaio 2024 per ottenere ricompense gratis in Devil May Cry Peak of Combat?